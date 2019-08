»Type in a title«

In der Installation »Tele-Present Water« von David Bowen aus dem Jahr 2011 ahmt die Kunst die Natur auf ungewöhnliche Weise nach: Einzelne, an Fäden und Motoren aufgehängte Holzstäbe bilden ein Gitter und bewegen sich wie eine künstliche Meeresoberfläche. Tatsächlich ist das Objekt mit einer Boje im Pazifik verbunden, die in Echtzeit Daten des dortigen Seegangs übermittelt. So entsteht hier, mitten im Lichthof des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe, durch das kleine und eher unscheinbare Mobile eine Dünung, wie sie simultan auf der anderen Seite der Erdkugel in ganz anderen Dimensionen umherschwappt.

Die gleichzeitige Anwesenheit an einem anderen Ort, die Nähe von Technik und Natur, Ausmaß und Größenverhältnissen sowie die Frage der ökologischen Bedrohung des Lebensraums Ozean – all das erscheint als vielschichtige Fragestellung in einer Zeit, in der sich jeder mit jedem und alles mit allem vernetzt. »Writing the History of the Future – 30 J...