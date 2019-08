Der Fünftagekrieg um die Straße von Hormus

Montag, 5. August 2019

US-Präsident Donald Trump verliert bei Meinungsumfragen drei Prozent. Der Sicherheitsrat tagt und sucht eine Lösung. Am Abend schießt die Navy in der Straße von Hormus eine eigene Drohne ab, und die USA erklären dem Iran den Krieg.

Dienstag, 6. August

Trump ruft die Bündnispartner zu den Waffen. Boris Johnson schickt sofort alles, was schwimmt, in die umstrittene Meeresenge. Emmanuel Macron zieht sich sofort zum Nachdenken in ein Luxusrestaurant zurück. Angela Merkel schläft, und keiner weckt sie.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erscheint bewaffnet und in Tarnfarben zur Bundespressekonferenz und wird zunächst von Sicherheitsleuten nicht erkannt, festgenommen und verprügelt. Danach macht sie den Bündnisfall vor der NATO und erklärt die Generalinnenmobilmachung. Die Opposition protestiert lau, außer Cem Özdemir, der meldet sich freiwillig.

Mittwoch, 7. August

Während die Idiotenentente mit allen ihren Seestreitkräft...