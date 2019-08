Was es kostet

Innerhalb von nur wenigen Tagen wurde der Boxsport gleich von zwei Todesfällen erschüttert. Der 28jährige Maxim Dadaschew erlag Dienstag letzter Woche vier Tage nach seinem Kampf gegen Subriel Matías (Puerto Rico) seinen schweren Kopfverletzungen. Der Argentinier Hugo Alfredo Santillán (23) konnte ebenfalls nicht mehr gerettet werden. Er verstarb am vergangenen Donnerstag in einem Krankenhaus in Buenos Aires. Dort wurde er direkt nach dem Kampf gegen den Uruguayer Eduardo Abreu wegen eines Nierenversagens notoperiert.

Eigentlich hätte Santillán gar nicht boxen sollen. »Das ist schockierend«, sagte der Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer, Thomas Pütz, dem Sportinformationsdienst. »Er wäre noch am Leben, wenn man auf uns gehört hätte.« Der Verband verhängte eine Schutzsperre für Santillán nach dessen Kampf in Hamburg am 15. Juni gegen Artem Harutyunyan. Bereits da hatte er viele schwere Treffer kass...