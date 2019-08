Kaffee, bitte

Der Antiheld sitzt am Kaffeehaustisch und macht, was dort am besten gemacht wird: Er lamentiert. »Die Schwachsinnigen bewundern die Kretins«, lautet seine Hypothese, die das geheime Band des Sozialen erklären soll. Nur der Schwachsinn erscheint den Schwachsinnigen glaubwürdig, daher auch sein durchschlagender Erfolg. Neben kleinen literarischen Anekdoten dient der Staubsaugerverkauf als maßgebliches Beispiel für die gewagte These. Nur ein Kretin wird zu einem überzeugenden (und damit erfolgreichen) Staubsaugervertreter werden können, und möglicherweise ist auch die Literatur nur eine Art Kuhhandel. Gesellschaftlicher Erfolg ist also gleichbedeutend mit Anerkennung und somit Herrschaft der Idiotie. Die Freundin des Antihelden – eine geschiedene Bankangestellte und alleinerziehende Mutter – sitzt gegenüber und lauscht dem Lamento. Sie zieht ihre Schlüsse, steht auf und verlässt ihn. Ein kleines Indiz, dass sie zumindest nicht vollständig schwachsinnig ist.

...