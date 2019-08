Industrie ist Problemfall

Die Industrie in Westeuropa wird immer mehr zum Problemfall für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung und hat auch zuletzt ihre Talfahrt fortgesetzt. Der einst namensgebende Bereich der »Industriestaaten« schrumpfte im Juli so stark wie seit Ende 2012 nicht mehr. Das teilte am Donnerstag das Wirtschaftsforschungsinstitut IHS Markit unter Bezugnahme auf seine monatliche Umfrage bei 3.000 Unternehmen in Berlin mit. Der sogenannte Einkaufsmanagerindex fiel um 1,1 Punkte auf 46,5 Zähler. Das Konjunkturbarometer bleibt damit deutlich unter der Marke von 50 Punkten, ab denen mit Wachstum gerechnet wird. Ein ähnlich dramatische Situation durchlebt derzeit die britische Wirtschaft.

Die Euro-Zone wird vor allen von den Problemen der bisherigen deutschen Vorzeigebanchen heimgesucht. »Deutschland belastet den Sektor wegen der immer tiefer in die Krise sc...