Hilfe eingestellt

Die Schweiz und die Niederlande stellen ihre Zahlungen an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) bis auf weiteres ein. Das berichtete am Dienstag unter anderem der öffentlich-rechtliche Senderverbund in den Niederlanden NOS. Der Grund: Die UNRWA habe sich der Korruption und des Machtmissbrauchs schuldig gemacht.

»Wir haben unsere große Sorge geäußert und um Aufklärung gebeten«, sagte die niederländische Entwicklungsministerin Sigrid Kaag am Dienstag gegenüber NOS. Das Schweizer Außenministerium betonte, es lege größten Wert darauf, dass internationale Organisationen vernünftig geführt werden. Beide Staaten gehören zwar nicht zu den größten Geberländern, aber der Verlust der umgerechnet 18 Millionen Euro aus Bern und der 13 Millionen Euro aus Den Haag wird sich bemerkbar machen – besonders natürlich für die palästinensischen Flüchtlinge.

Die Entscheidung bezieht sich auf einen internen, zehn Seiten umfassenden Bericht des Ethikbüros der ...