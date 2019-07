Erfolg für die Pressefreiheit

Ein »wichtiger Sieg für die Redefreiheit«: Mit diesen Worten begrüßte die Rechtsanwältin Jennifer Robinson am Mittwoch auf Twitter einen Schiedsspruch, der unter anderem die Enthüllungsplattform Wikileaks und deren Gründer Julian Assange von gegen sie erhobenen Vorwürfen entlastet. Genauer geht es um das Urteil, das ein Gericht in New York am Dienstag im Verfahren »Demokratisches Nationalkomitee (DNC) versus Russische Föderation et. al.« gefällt hatte.

Das Verfahren war auf Veranlassung des DNC (Vorstand der Demokratischen Partei der USA) angestrengt worden. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2016 hatte ein Hacker unter dem ...