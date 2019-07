Trump dreht frei, AfD applaudiert

US-Präsident Donald Trump wütet im beginnenden Wahlkampf derzeit mehr denn je gegen Schwarze, Migranten, Linke und andere, die er für Feinde eines »sauberen Amerika« hält – und das besonders gern über Twitter. Ein Tweet des Rassisten vom Sonnabend sorgte für Wirbel im Internet. Darin begrüßt er den Vorschlag, die »feige, radikale, linke, verrückte« Antifa, die herumlaufe und Menschen mit Baseballschlägern auf den Kopf schlage, als Terrororganisation einzustufen. »Das würde es der Polizei erleichtern, ihre Arbeit zu machen«, schrieb Trump.

Unter dem Hashtag »Ich bin Antifa« – der sich an Solidaritätsappellen nach Terroranschlägen, etwa »Je suis Paris«, anlehnt – bekannten sich daraufhin in der BRD viele User zur Antifa. Der Hashtag führte zeitweise die Trendliste bei Twitter an. So twitterte auch Linke-Koparteichef Bernd Riexinger: »#Ichbinantifa immer und überall. Die deutsche Geschichte verpflichte...