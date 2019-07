Milchkrise in Bangladesch

Es war ein weißer Bach, der sich quer über den Asphalt ergoss. Am Ende war einer Gruppe von Landwirten aus dem Gebiet Bhangura zu Wochenbeginn nur übriggeblieben, ihre eigentlich zum Verkauf an eine Molkerei mitgebrachte Kuhmilch aus Protest nahe einer Bushaltestelle auf die Straße zu schütten. Derlei verzweifelte Aktionen könnte es in den kommenden Tagen häufiger geben, denn 13 der größten milchverarbeitenden Betriebe von Bangladesch sind per Gerichtsbeschluss vorübergehend stillgelegt.

Am Sonntag urteilte der High Court, die zweithöchste richterliche Instanz des Landes, dass die Bürger ein Anrecht auf gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel hätten. Da verschiedene Proben eine Belastung der Milch mit Schwermetallen und Antibiotikarückständen ergeben hatten, wurde zunächst insgesamt 14 Molkereien für vorerst fünf Wochen die weitere Produktion und der Verkauf untersagt. Eine konnte mitlerweile wieder in B...