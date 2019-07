Schüsse auf Schulkinder

Im Sudan sind am Montag bei einer Demonstration gegen Brotknappheit und steigende Preise in Al-Obeid, der Hauptstadt der Provinz Nord-Kordofan, mindestens fünf Menschen erschossen worden. Vier von ihnen waren nach Angaben der Opposition Oberschüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Weitere Personen hätten zum Teil lebensbedrohliche Schusswunden erlitten, teilte das der Opposition nahestehende »Zentralkomitee der Ärzte des Sudan« am Dienstag auf Twitter mit.

»Was in Al-Obeid passiert ist, ist schändlich und bestürzend. Das Töten friedlicher Bürger ist inakzeptabel«, sagte der Chef des den Sudan seit dem Sturz von Machthaber Omar Al-Baschir im April regierenden Militärrats, Abdel Fattah Al-Burhan. Er werde den Vorfall untersuchen lassen. Der Provinzgouverneur, General Al-Sadik Abdallah, sprach einem Bericht der amtlichen sudanesischen Nachrichtenagentur Suna zufolge von Provokateuren, die sich unter die Demonstranten gemischt und eine Bankfiliale angegrif...