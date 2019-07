Eine Art Jack Kerouac

»Schiffe versenken«, versprach vollmundig die offizielle Ankündigung des Halleschen FC vor dem Spiel gegen die Gäste aus Rostock. Die Hansa, mit der Kogge im Vereinslogo, wird ja gern von der moderierenden und schreibenden Zunft mit maritimen Metaphern überschwemmt, pardon, überhäuft (und auch die Autorin muss gestehen, nicht immer gegen solch wortspleenige Verführungen gefeit zu sein).

Ein bisschen Hoffnung auf die sich selbsterfüllende Prophezeiung war seitens der Hallenser sicher im Spiel, denn die Bilanz vor dem inzwischen 70. Duell beider Clubs (die meisten davon in der DDR-Oberliga) sprach eindeutig gegen die ehemaligen Chemiker. Auch in der dritten Liga hatte Halle gegen Rostock in den letzten vier Jahren immer das Nachsehen gehabt. Bei 42 Grad auf dem Rasen entwickelte sich jedoch ein munteres Spielchen, das lange torlos blieb, da Hansas Keeper Markus Kolke gegen die rollende hallesche Offensive brillant parierte. Auch Gegenpart Kai Eisele setze s...