Gefangen in der Gegenwart

Bevor in »Vox Lux« das erste Bild auf der Leinwand erscheint, meldet sich aus dem Off schon ein Kommentator zu Wort. Der ebenso unsichtbar wie namenlos bleibende Mann, dem in der Originalversion William Dafoe seine Stimme leiht, ist danach noch fünf- oder sechsmal zu hören. Dabei stellt er Bezüge zwischen der Filmhandlung und dem Zeitgeschehen her, plaudert Geheimnisse der Figuren aus und füllt Lücken, die ein Zeitsprung von 16 Jahren in der Entwicklung lässt, die ein naives Schulmädchen zum abgebrühten Popstar durchmacht. Das impliziert eine aus Romanen vertraute, allwissende Erzählperspektive, deren Abgehobenheit durch die gewundene Sprache noch unterstrichen wird. Ein solcher Blickwinkel ist dem Kino eigentlich wesensfremd, weshalb er denn auch zunehmend für Irritation sorgt. Die Einschübe aus dem Off bewirken – erst recht, nachdem eine anfängliche Behauptung beiläufig von einem Dialog widerlegt worden ist – die kontinuierliche Justierung unserer Persp...