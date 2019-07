»Harter Brexit« immer wahrscheinlicher

Die neue britische Regierung unter Premierminister Boris Johnson wappnet sich für einen ungeregelten Ausstieg aus der Europäischen Union. Man arbeite auf Grundlage dieser Annahme, schrieb Staatsminister Michael Gove in der Zeitung Sunday Times. Gove ist von Johnson beauftragt worden, die Vorbereitungen für einen Austritt ohne Vereinbarung voranzutreiben. Die Regierung gehe davon aus, dass die EU das mit der Vorgängerregierung vereinbarte Abkommen nicht nachverhandle. »Wir werden am 31. Oktober die EU verlassen«, kündigte er an. »Ohne Wenn und Aber. Keine weiteren Verzögerungen. Der Brexit kommt.«

Finanzminister Sajid Javid will in den kommenden Tagen zusät...