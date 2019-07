Zugeständnisse im Gepäck

Polen hofft, die Spannungen mit der EU könnten bald ein Ende haben. Am Donnerstag war die neugewählte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Warschau. Es war die zweite europäische Hauptstadt, die sie nach ihrem Amtsantritt besuchte. Und sie fasste, anders als der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans, dessen Kandidatur zum Kommissionspräsidenten Warschau nicht unterstützt hatte, die polnische Regierung mit Samthandschuhen an.

»Wir sollten einander achten, auch wo wir uns nicht einig sind«, forderte sie, nachdem sie zwei Stunden lang mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gesprochen hatte. Brüssel und Warschau sollten nie aus den Augen verlieren, dass sie »auf derselben Seite des Tisches« säßen. Die NATO sei weiterhin die Grundlage der »Sicherheit« der EU-Staaten, diese müssten aber selbst mehr zu dieser Sicherheit beitragen, also beschleunigt aufrüsten, redete sie der polnischen Regierung nach dem Munde. Die Medien des Landes notierten ...