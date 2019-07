Europas dreckige Ernte: Das Leid hinter dem Geschäft mit Obst und Gemüse

Man kann es sich ansehen. In Andalusien, in Kalabrien, in Sizilien. Die Sklavenlager sind nicht mit Zäunen versehen. Dort leben die, die unsere Tomaten ernten und unsere Orangen. Die Supermarktregale sind voll mit diesem nur für uns günstigen frischen Obst und Gemüse. Spanien und Italien exportieren die meiste Ware nach Deutschland. In der Dokumentation wird der Weg der Produkte von den Plantagen über die Zwischenhändler bis in die Supermärkte verfolgt. Dabei kommen katastrophale Arbeitsbedingungen in beiden Ländern zutage. Menschen werden versklavt, und die Mafia verdient mit. Es gibt Alternativen.

3sat, 20.15

