Strategische Partner

Angesichts der zunehmenden Einmischung Washingtons in der Region, wollen Russland und Kuba ihre strategische Partnerschaft weiter ausbauen. Während eines dreitägigen Besuchs in Havanna kündigte der russische Außenminister Sergej Lawrow deshalb am Mittwoch (Ortszeit) weitere Kooperationen in der Energieerzeugung, dem Transportwesen, der Industrie und der Biotechnologie an. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel erklärte, die Beteiligung russischer Unternehmen stelle eine verlässliche Komponente für die Umsetzung des Mitte 2017 beschlossenen »Nationalen Plans zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung bis zum Jahr 2030« dar.

Im November letzten Jahres hatten Díaz-Canel und Wladimir Putin in Moskau mehrere Vereinbarungen unterzeichnet, die in einigen Bereichen zu einer spürbaren Entlastung in Kuba geführt haben. Russland hatte unter anderem Unterstützung beim Ausbau der Eisenbahnstrecken und die Lieferung von Dieselloks und Waggons sowie von Lada-Pkws und Klei...