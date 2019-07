Aus der Fassung

Gwangju. Sun Yang gewann wieder Gold – und verlor dann offenbar die Nerven. Nach seinem Sieg über 200 Meter Freistil am Dienstag reckte der chinesische Starschwimmer auf dem Siegerpodest die Arme in die Höhe, schritt dann in Richtung der beiden Drittplazierten. Dem Russen Martin Maljutin gab er die Hand; als ihm der Brite Duncan Scott den Handschlag verweigerte, rief er etwas und ballte die Faust. Laute Buhrufe vor allem von der Athletentribüne begleiteten die Zeremonie. Wie zuvor schon der Australier Mack Horton nach dem Wettbewerb über 400 Meter Freistil, wollte auch Scott nicht auf das obligatorische Siegerfoto mit dem früheren sogenannten Dopingsünder. Der Weltverband FINA verwarnte nun Scott und Sun wie zuvor schon Horton.

