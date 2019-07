Mehr Reis für Afrika

Kambodscha muss für Reisverkäufe in die EU seit diesem Jahr deftige Zölle zahlen. Die dadurch entstandenen Ausfälle sollen unter anderem durch verstärkte Exporte in afrikanische Staaten kompensiert werden. Wie die Phnom Penh Post am 12. Juli berichtete, hatten in der Woche davor erste Gespräche zwischen der Cambodia Rice Federeation (CRF) und südkoreanischen Firmenvertretern stattgefunden. Laut CRF-Generalsekretär Moul Sarith hätten unter anderem die Spitzen der JS Global Corporation Interesse bekundet, in solche Geschäfte einzusteigen.

Der Lobbyverband steht vor wegweisenden Entscheidungen. Im Januar hatte das südostasiatische Land Handelsprivilegien der EU verloren. Bisher waren Reislieferungen in deren Mitgliedsstaaten von Zöllen befreit. Nunmehr müssen pro Tonne 150 Euro bezahlt werden. Zwar sinkt dieser Betrag auf 125 Euro im kommenden Jahr und 2021 auf 100 Euro. Angesichts des globalen Konkurrenzkampfes wird kambodschanischer Reis aber für EU-Einkäu...