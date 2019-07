Funktionalismus und Moderne

Von Ludwig Mies van der Rohe stammt die Aussage, es gehe in der Architektur nicht um das »Was«, sondern um das »Wie«.¹ Die Erwiderung lautet, dass es bei jeglicher Gestaltung um beides, um Form und Inhalt geht, und dies in einer ganz spezifisch dialektischen Beziehung. Die bekannte Formel »form follows function« ignoriert allerdings diese komplexe Beziehung.

Der Funktionalismus ist eine historische Erscheinung im Übergang von der handwerklichen zur industriellen Produktionsweise. Die Bourgeoisie erkannte den Widerspruch von Repräsentation und Zweckmäßigkeit und verfolgte in neuen Formen ihr Interesse an Wirtschaftlichkeit und Gebrauchswert. Für Fabriken und Werkstätten wurden Gebäudeformen entwickelt, für die es in der Baugeschichte keine Vorbilder gab, weil es diese Funktionen nicht gab. Traditionelle Formvorstellungen wurden von nun an nicht mehr kunsthandwerklich, sondern funktionalistisch gewertet.

Claude Schnaidt ergänzt hier: »Das Neue Bauen anerken...