Ein Land wird formatiert

Einerseits ist das Ergebnis der zwei Wahlen dieses Jahres in der Ukraine ein Zeichen der Verdrossenheit. Noch selten ist eine regierende Elite so deutlich abgewählt, und noch seltener die Regierungsbefugnis mit solcher Deutlichkeit an eine Mannschaft delegiert worden, von der die Wählerinnen und Wähler nichts wussten und nichts wissen konnten. Wobei das, was sie annahmen, sich erkennbar daraus speiste, dass die Leute das Skript einer TV-Unterhaltungsserie für bare Münze nahmen. Der Doppelsieg von Wolodimir Selenskij und seiner Partei ist ein Paradebeispiel für Postpolitik, in der es nicht mehr um Interessen geht, sondern um Images.

Das der »Oppositionsplattform« nahestehende ukrainische Nachrichtenportal »strana.ua« schrieb am Montag in einer ersten Einschätzung, gesiegt habe das »Lager des Friedens« über die »Partei des Krieges«. Das stimmt auf der Oberfläche: Selenskij hat es zu seiner ersten Priorität erklärt, den Krieg im Donbass zu beenden, und dasse...