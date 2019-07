Schlacht in den Wolken

Kinder werden gezeugt, unter Schmerzen geboren, unter Mühen großgezogen. Dann kommt der Krieg, Nordfrankreich 1917: Ein junger, naiver Offizier gelangt an die Westfront zur 76. Fliegerstaffel. Wenn er die erste Woche überlebt, hat er Chancen auf ein paar weitere. Eher Kriegs- als Antikriegsfilm, aber schon sehr eindrucksvoll. GB/F 1976.

Arte, 20.15 Uhr

Klimafluch und Klimaflucht

Wir hier im Norden treten offensichtlich in eine Art Klimaoptimum ein. Der Tschadsee in der Sahelzone ist seit den 1960er Jahren wegen der zunehmenden Hitze bereits um 90 Prozent geschrumpft. Die rund 40 Millionen Menschen, die von ihm leben, werden bald in Richtung Süden migrieren müssen. Laut ...