Herr Groll am Loibl. Karl VI. und der »Deutsche Peter«

Am Fuße der weiß in den Himmel ragenden Karawanken, am Ausgang der wilden Tscheppa­schlucht, befindet sich auf 700 Meter Seehöhe ein uralter Kärntner Gasthof, der »Deutsche Peter«. 20 Kilometer von der Landeshauptstadt Klagenfurt und sieben Kilometer vom Büchsen­macherzentrum Ferlach entfernt, in dem die Waffenfabrik von Gaston Glock, im Ibiza-Video als FPÖ-Sponsor genannt, Pistolen und Gewehre produziert, bewirtet die Familie Tschauko seit über fünfhundert Jahren Durchreisende nach Slowenien, die die Auffahrt zum Loibl­tunnel nehmen oder von dort kommen. Inmitten eines uralten slowenischen Siedlungsgebiets gelegen, in der rechtsnationalistische und faschistische Gruppen seit den 1920er Jahren das »Slowenentum« zurückdrängen, halten die Tschaukos unbeirrt die Stellung.

Nachdem sie auf der Terrasse Platz genommen hatten, führte Herr Groll seinen Freund in die Geschichte der Region ein.

»Der Name ›Deutscher Peter‹ geht nicht, wie viele vorschnell annehmen, ...