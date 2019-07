Seit Tagen regnet es in Biarritz, und ich kriege Eisfüße am Strand. Auf dem Meer sind nur wenige Surfer, ein Mann geht schleppend an mir vorbei mit demoliertem Gesicht – grün, blau, lila – Surfunfall. Mir fällt der G-7-Gipfel ein, der dieses Jahr vom 24. bis 26. August in Biarritz stattfindet und der Aufruf der »anarchistischen Krawalltourist_innen« zum Gegengipfel vom 19. bis 24. August in Irun-Hendaye, einem baskischen Grenzstädtchen 33 Kilometer südwestlich von Biarritz. Das wird sicher lustig, aber bis dahin ist es noch einen Monat hin. Den möchte ich vor Ort für die tiefere Erforschung des angeblich so singulären, keiner irdischen Sprachfamilie angehörenden Baskischen nutzen. Ich meine nämlich, Beweise für seine Verwandtschaft mit dem Aztekischen gefunden zu haben, dem »Nahuatl«, und treffe mich deswegen mit dem Sprachwissenschaftler Jean-Luc Cassardi (Name von der Redaktion geändert) zum Mittagessen in einem »Ja­tetxea« (baskisch für »Restaurant«).

