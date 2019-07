Giuseppe Garibaldi – Frauenheld und Freiheitskämpfer

Was sollte ein Italiener auch anderes sein als eine Kombination aus beidem, nicht wahr? Der Alliterationswahn steht in voller Blüte in dieser deutschen Produktion, aber interessant ist es ja doch – also avanti! Giuseppe Garibaldi ist die Ikone des italienischen Freiheitskampfes. Doch was hat er geleistet, was ist Legende? Wie konnte er mit 1.000 schlecht bewaffneten Freiwilligen auf Sizilien einen 20mal so starken Gegner besiegen? Das Dokudrama zeigt einen Mann, der zeit seines Lebens geschickt am eigenen Mythos gebastelt hat. Anschließend Doku über einen anderen Italiener – haha –, Andreas Hofer, da allerdings ist der Spielfilm »Die Freiheit des Adlers« von Xaver ...