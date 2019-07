Im Wahlkampfmodus

Der Wahlkampf hat begonnen, Sachsens Parteien laufen sich warm – und ohne Zweifel wird die Landtagswahl am 1. September anders sein als die bisherigen. Der seit 1990 regierenden CDU droht ein Debakel. Erstmals könnte sie nicht mehr stärkste Kraft im Freistaat werden – die ultrarechte AfD droht sie zu überholen. Dass es soweit kommen konnte, liegt aus Sicht von Marco Böhme vor allem an den Christdemokraten selbst. Die Partei von Ministerpräsident Michael Kretschmer habe zu viele Inhalte der AfD übernommen, erklärte der Direktkandidat der Partei Die Linke im Wahlkreis Leipzig 4 am Donnerstag gegenüber junge Welt. Das habe die Anhänger der AfD darin bestärkt, »das rassistische Original« zu wählen. Bei der Vorstellung ihrer Kampagne vor der Dreikönigskirche in Dresden zeigte sich Die Linke kämpferisch. Landeschefin Antje Feiks stellte fest, man habe den Ort mit Bedacht gewählt. In der Dreikönigskirche tagte von 1990 bis 1993 der sächsische Landtag. Die Hoffnu...