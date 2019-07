Aufstand gegen Johnson

In der kommenden Woche wird feststehen, wer neuer Parteichef der britischen Konservativen wird. Der ehemalige Außenminister Boris Johnson liegt in Umfragen weit vor seinem Herausforderer Jeremy Hunt. Beide propagieren einen »No Deal«-Brexit, wobei Johnson für diese Option den weitaus größeren Enthusiasmus zeigt.

Der britische Finanzminister Philip Hammond hat sich nun gegen einen Brexit ohne Vertrag mit der EU in Stellung gebracht. Er werde alles in seiner Macht Stehende unternehmen, um dies im britischen Parlament zu blockieren, sagte er der Süddeutschen Zeitung und Le Monde in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Hamm...