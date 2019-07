Radio Sandino: Stimme der Revolution

Nicaragua, 19. Juli 1979. Der Diktator ist geflohen, die Revolution hat gesiegt. Aus den Rundfunkgeräten ertönt die Siegesmeldung: »Volk von Nicaragua, das gesamte Land ist befreit! Nicaragua ist frei!« Es ist das Signal von Radio Sandino.

Wenige Monate zuvor, am 27. Dezember 1978, hatte sich der Sender der Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront (FSLN) erstmals gemeldet. Guerilleros der Südfront »Benjamín Zeledón« nahe der Grenze zu Costa Rica betrieben ihn. In dem Nachbarland waren bereits gut ein Jahr zuvor Beiträge von Radio Sandino produziert worden, ausgestrahlt von einem alten und schwachen, in einem Baumwipfel versteckten Kurzwellensender. Zu Beginn gab es täglich nur drei halbstündige Sendungen.

Möglichst leise, damit die Schergen der Somoza-Diktatur nichts bemerkten, hörten Menschen im Land damals die Ansage: »Hier Radio Sandino, wir senden aus irgendeinem Ort in Nicaragua«. Das Programm bestand aus revolutionärer Musik und Nachrichten über d...