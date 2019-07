Der Schakal

Überall Wettbewerb, juhu! Wer macht den Planeten am schnellsten und gründlichsten kaputt, wer ist die größte Drecksau in den zwischenmenschlichen Beziehungen? Ganz konkret, in diesem Thriller: Als die US-Regierung herausfindet, dass der berüchtigte Profikiller Schakal in den USA ein Attentat verüben soll, engagiert das FBI einen ehemaligen IRA-Mann. Er ist einer der wenigen, die das Gesicht des Schakals kennen, soll ihn finden und zur Strecke bringen. Doch sein Gegner scheint ihm immer einen Schritt voraus. Also doch: Auch Hase und Igel waren schon verdorben? USA/GB/F/D/J 1997. Mit Bruce Willis, Sidney Poitier.

Tele 5, 20.15 Uhr

Wem gehört der Mond?

Aber bleiben wir beim vernunft- und vernichtungsbeg...