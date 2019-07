EU-Versteher des Tages: Die Bundeswehr

In der EU muss man auf der Verliererseite stehen oder Brite sein, um zu grundsätzlicher Kritik an ihr befähigt zu werden. Viele Deutsche aber, die – im Gegensatz zu Griechen, Portugiesen, Spaniern und so weiter – die Vorteile des entfesselten Marktes erleben, stehen treu zu dem, was uns als »europäische Einigung« untergejubelt worden ist. Das konzedieren die Parteien; von Die Linke bis zur Union sind alle »pro«. Selbst die AfD hat eingesehen, dass der Anteil deutscher EU-Gegner nicht genügt, um politische Schwungmasse zu erzeugen. Auch sie ist »proeuropäisch«. So viel Liebe ...