»Die Arbeiterbewegung im Iran erlebt eine Renaissance«

Derzeit verschärft sich die Kriegsrhetorik seitens der USA gegen den Iran. Nun ist es in Deutschland häufig so, dass sich bis in die Linke hinein Stimmen finden, die diese Drohungen unterstützen, weil in Teheran ja ein reaktionäres Regime herrscht. Wie sieht die iranische Linke die Gefahr einer Intervention Washingtons?

Eine solche Position teile ich nicht. Denn Krieg ist in keinem Fall und für kein Land eine Lösung. Die revolutionäre Linke im Iran hat immer betont, dass sie nicht auf der Seite internationaler Eingriffe oder militärischer Attacken gegen den Iran steht.

Es ist zwar klar, dass im Iran seit vielen Jahren eine reaktionäre Regierung besteht. Aber was dagegen entwickelt werden muss, ist eine unabhängige und sozialistische Alternative. Das heißt, sich weder auf die Seite der iranischen Regierung, noch auf die imperialistischer Interventionen zu stellen. Wir als revolutionäre Linke fassen unsere Ziele unter drei miteinander verbundenen Parolen zu...