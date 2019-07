»Einer unserer Besten«

Mit dem Only-the-good-die-young-Mythos assoziiert man im allgemeinen früh verstorbene und drogenerprobte Ikonen des Pop und Rock, weniger der Literatur. Ein Zufall, dass deren mythenkompatiblen Jungtoten (Rolf Dieter Brinkmann etwa oder Heiner Link) denn auch in einer Grauzone zum Pop anzutreffen sind? An der Schnittstelle der Genres und Stimulanzien lebte und arbeitete ein Autor, der gestern 75 Jahre alt geworden wäre und auf den nahezu alle Legenden-Igredienzien zutreffen: Drogenkonsument, Alkoholiker, überbordend kreativ, nicht alt geworden. Am 17. Juli 1987, dem Tag nach seinem 43. Geburtstag, wurde Jörg Fauser auf der A 94 bei München von einem Lkw erfasst. Ohne diesen zu frühen Tod und dessen nie geklärte Umstände wäre Fauser vermutlich kaum zu jenem Mythos geworden, den er für manche ausmacht. Im Grunde war er ein nicht unbürgerlicher Mensch, zumindest was sein geradezu calvinistisches Arbeitsethos und seinen immensen Ehrgeiz betrifft. Was er in se...