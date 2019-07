In allen Ecken Musik

Wo ansonsten die Bürgersteige nach 19 Uhr hochgeklappt werden und die AfD bei der EU-Wahl den Sieg davontrug, versammelten sich am vergangenen Wochenende mehr als 100.000 Besucher, um Musik zu genießen, die ansonsten ganz weit weg ist und im Radio keine Chance hat. Was gab es beim Rudolstadt-Festival nicht alles zu bewundern: zum Auftakt die Frauenband Singing The Truth, die bekannte Songs von Nina Simone bis hin zu Aretha Franklin in ihren ganz eigenen Versionen interpretierten. In allen Ecken spielten Musiker, in offenen Höfen, im Heinepark, auf der Heidecksburg und vor allem in den Straßen der Kleinstadt. Von Donnerstag an schaute Rudolstadt in die weite Welt, die leise und laut, tanzbar und immer hörbar die 30 Bühnen bespielte. 130 Bands aus 55 Ländern waren zu bewundern, hinzu kamen Straßenmusiker, die immer irgendwo aufspielten.

Der Leipziger Erik Manouz, der sich selbst »weltmusikalischer Troubadour« nennt, schaffte es mit seiner internationalen Ba...