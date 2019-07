Mit deutscher Badehose

Eigentlich wollte Hagen Stamm nur kurz aushelfen, als seine Sportart am Boden lag. Doch die Bitte seines Sohnes wollte Deutschlands »Mister Wasserball« nicht abschlagen. »Marko hat gesagt: Papa, mach’s noch mal! Ich will die Chance haben, nach Tokio zu fliegen«, berichtet der 59jährige im Gespräch mit dem sid, »da konnte ich nicht nein sagen.« Seit zweieinhalb Jahren ist Stamm zum zweiten Mal Bundestrainer – und die deutschen Wasserballer sind wieder konkurrenzfähig und haben Olympia 2020 im Visier. »Wir haben lange genug Abstinenz geübt, wir sind jetzt wieder da«, sagt der Berliner mit Stolz vor der Weltmeisterschaft in Gwangju. In Südkorea gibt das Team um Kapitän Marko Stamm sein Comeback auf der großen Bühne – nachdem es die vergangenen beiden WM-Turniere ebenso wie die Olympischen Spiele 2012 und 2016 verpasst hatte. Mit dem richtigen Trainer ist der Erfolg zurückgekehrt.

Eigentlich kein Wunder, denn mit der deutschen Wasserballegende sind alle Höhep...