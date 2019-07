Starker Stoff

Internationale Sicherheitsbehörden haben zu einem bislang beispiellosen Schlag im Antidopingkampf ausgeholt. Wie die europäische Polizeibehörde Europol am Montag abend mitteilte, wurden bei einem internationalen Einsatz in 33 Ländern 234 Verdächtige festgenommen. In den USA und Kolumbien kam es ebenfalls zu Durchsuchungen. Das Zollkriminalamt in Köln teilte am Dienstag mit, dass in Deutschland 463 Verfahren eingeleitet wurden, es aber keine Festnahmen gegeben habe. Auch wenn man erst am Anfang stehe, dürften sich die Ermittlungen vor allem gegen Freizeitsportler richten. »Die Wahrscheinlichkeit ist groß«, sagte die Sprecherin des Kölner Zollkriminalamtes, Ruth Haliti, der dpa.

Bei der unter Federführung Italiens und Griechenlands durchgeführten Aktion »Viribus« (lat. Stärke) seien insgesamt 3,8 Millionen Dopingpräparate und gefälschte Medikamente sichergestellt worden, davon allein mehr als 24 Tonnen Steroidpulver. Die Substanzen würden sowohl online als ...