Kroatien reformiert sich in den Euro

Am Montag tagte die »Euro-Gruppe« und beriet über den Antrag Kroatiens zur Aufnahme in den »Wechselkursmechanismus II« – einer Vorstufe zur vollwertigen Mitgliedschaft in der Währungsunion. Der Antrag zeige, dass die Euro-Zone weiterhin »ein stabiler Anker« sei, der »Mitglieder anzieht«, freute sich Mário Centeno, der Vorsitzende der Euro-Gruppe, nach der Tagung in Brüssel. Doch die Beitrittsbedingungen sind hart. So muss sich die Regierung in Zagreb laut einem Beschluss des Gremiums verpflichten, »eng mit der EZB zusammenzuarbeiten« und unter strenger Kontrolle umfassende »Anpassungsmaßnahmen« bei der Finanzregulierung, im öffentlichen Sektor und beim Bürokratieabbau vorzunehmen.

Natürlich ist der Antrag für die Verwalter der Krisenwährung ein willkommenes Symbol, doch um nach zwei Jahren tatsächlich in den Klub aufgenommen zu werden, wird sich Kroatien straffen müssen. Schließlich hat die Währungsunion schon jetzt mit erheblichen Ungleichgewichten zu kä...