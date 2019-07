Wem gehört das Meer?

Das Meer, der Anfang des Lebens – und vielleicht auch das Ende? Seit Tausenden von Jahren leben Menschen am und vom Meer – weltweit sind Millionen vom Fischfang abhängig. Doch die Existenz von Kleinfischern ist bedroht. In Indien macht ihnen ein Kraftwerk das Leben schwer, in Sri Lanka der wachsende Tourismus, in Costa Rica sogar angeblich der Naturschutz. Unterschiedliche Gründe, alle haben dieselben Folgen: Den Fischern wird die Lebensgrundlage entzogen. Die Geschichte der Zukunft wird eine Geschichte notwendiger, sozial gesteuerter Transformationsprozesse sein.

Arte, 21.50 Uhr

Sommerhäuser

Jedes Jahr verbringen drei Generationen einer Familie den Sommer...