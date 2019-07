Manila wiegelt ab

Seit dem Amtsantritt des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte vor drei Jahren stehen er und seine Regierung regelmäßig wegen ihres blutigen »Antidrogenkriegs« in der Kritik. In den zurückliegenden Tagen hat sich die Konfrontation erneut zugespitzt. Grund dafür sind ein Antrag Islands bei den Vereinten Nationen von voriger Woche und die jüngsten Untersuchungen von Amnesty International (AI) in der Region Bulacan nördlich der Hauptstadtmetropole Manila. Während sich der UN-Menschenrechtsrat noch diese Woche mit dem Thema beschäftigen will, verbittet sich die Duterte-Regierung einmal mehr in scharfen Worten jede ausländische Einmischung.

Am Freitag war Salvador Panelo, Sprecher des Präsidentenpalastes, vor die Presse getreten. Niemand kenne »unsere innenpolitischen Verhältnisse besser als diese Regierung«, war seine zentrale Botschaft. Versuche, Einfluss zu nehmen, würden die Souveränität der Philippinen untergraben. Ins gleiche Horn stieß auch Menard...