Vernichtende Kritik an Drogenpolitik

Die von immer mehr Experten und Medizinern geäußerte Kritik an der von der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD betriebenen Drogenpolitik reißt nicht ab. Am vergangenen Freitag stellten verschiedene Fachleute den »6. Alternativen Drogen- und Suchtbericht 2019« in Berlin vor, der gemeinsam von »Akzept e. V. – Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik« und der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) herausgegeben wird.

Darin bewerten Spezialistinnen und Spezialisten aus verschiedenen Arbeitsbereichen auf 177 Seiten die Entwicklungen in der aktuellen deutschen Drogenpolitik und formulieren Verbesserungsvorschläge. Geht es nach den Herausgebern, solle der Bericht mit Blick auf legalisierte wie kriminalisierte Substanzen »Ansätze für eine rationale, pragmatische und ideologiefreie Drogenpolitik aufzeigen«.

Progressive Ansätze für eine drogenpolitische Ausrichtung an suchtmedizinischen Erkenntnissen und eine Verbesserung der Lebensbedingungen der ...