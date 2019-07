»Konflikt mit Herrschenden ist unausweichlich«

An diesem Sonnabend werden Tausende Jugendliche im nordrhein-westfälischen Euskirchen zum »Internationalistischen Jugendfestival« zusammenkommen. Das diesjährige Motto »Smash Fascism, Not The Planet« verbindet Kämpfe gegen Umweltzerstörung und Antifaschismus. Was ist die Botschaft, die Sie den Jugendlichen vermitteln wollen?

»Millionen sind stärker als Millionäre« – diesen Slogan werden wir spürbar machen. Das Festival organisieren wir als Bündnis von Aktiven aus verschiedenen feministischen, antifaschistischen und antikapitalistischen Jugendorganisationen. Für uns ist schon lange klar: Sexismus, Umweltzerstörung, Wirtschaftskrisen, Armut und Faschismus hängen miteinander zusammen.

Wenn mehrere tausend Jugendliche zusammenkommen, sie untereinander von ihren Kämpfen lernen und zu kraftvoller Musik feiern, wird das ihr Selbstbewusstsein entfachen. Ziel unseres internationalistischen Bündnisses ist, dass Jugendliche sich einmischen und die Zukunft in die eig...