Der Bestsellerautor Peter Wohlleben hat als ehemaliger Förster in Hümmel in der Eifel einige Teile seines damaligen Reviers dem steigenden Verwertungsdruck entziehen können. Er konnte einen von der Industrie gesponserten Rehabilitationswald und einen »Ruhewald« für Bestattungen durchsetzen (jedes Baumgrab ersetzt rein rechnerisch den Verkaufswert einer über 250 Jahre alten Buche). Vor seinem Engagement in der Gemeinde Hümmel war Wohlleben in der staatlichen Forstbürokratie aufgestiegen, hatte aber gekündigt. In seinem Buch »Der Wald« kritisiert er Förster, vor allem aber Jäger scharf. Er kämpft gewissermaßen für einen Bruch mit der herkömmlichen Forstwirtschaft bei laufenden Erntemaschinen.

Ihm kam der »Zeitgeist« zu Hilfe, sein Buch »Das geheime Leben der Bäume« stand jahrelang auf der Bestsellerliste, fand und findet reißenden Absatz, flankiert inzwischen von weiteren Bestsellern des Autors über den »Superorganismus« Wald und seine Sicht auf das Neben- ...