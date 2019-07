Teurer Fahrschein

Ein Bildungsticket wollte die sächsische Regierungskoalition aus CDU und SPD einführen, das »Schülerinnen, Schülern und Auszubildenden über den Schulweg hinaus die Nutzung des ÖPNV«, also des öffentlichen Personennahverkehrs, das ganze Jahr hindurch zu einem günstigen Preis ermöglichen sollte. So hatte es der Koalitionsvertrag nach der letzten Landtagswahl 2014 vorgesehen.

Fast fünf Jahre später will die Landesregierung nun zum 1. August dieses Vorhaben umsetzen, allerdings ganz anders als ursprünglich erklärt. Ab diesem Datum sollen Auszubildende sachsenweit ein Azubiticket für 48 Euro erwerben können. Sollte die Grenze zu einem anderen Verkehrsverbund überschritten werden, kostet das weitere fünf Euro. Zudem sollen Schülerinnen und Schüler mit einem Freizeitticket ab 14 Uhr und am Wochenende sowie in den Ferien für zehn Euro im Monat den ÖPNV benutzen können. Thomas Baum, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, erklärte vorigen Dienstag a...