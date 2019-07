Rundfunkbeitrag bringt acht Milliarden

Die Beitragseinnahmen zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender sind im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Der »Beitragsservice« von ARD, ZDF und Deutschlandradio – Nachfolger der Gebühreneinzugszentrale GEZ – kassierte 2018 von den Bürgern Rundfunkbeiträge in Höhe von acht Milliarden Euro. Damit seien die lustigerweise »Erträge« genannten eingezogenen steuerähnlichen Gebühren erstmals seit 2014 wieder gestiegen, teilte der Service am Dienstag in Köln mit. Insgesamt 7,858 Milliarden Euro flossen davon an ARD, ZDF und Deutschlandradio, 151 Millionen Euro erhielten die Landesmedienanstalten.

2017 lagen die Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag bei 7,974 Milliarden Euro. Der Rundfunkbeitrag ist bis 2020 auf 17,50 Euro pro Haushalt im...