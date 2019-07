Marxismus und Eiertanz

Am Anfang des Abends stand die Diagnose, dass die Linke – als Bewegung und Partei – sich in »Konfusion und Zerfall« befinde. Diese Worte des verstorbenen marxistischen Denkers Domenico Losurdo zitierte der frühere Mitwirkende an der Marx-Engels-Gesamtausgabe und Mitglied der Linkspartei Sachsen, Volker Külow. Auch um dem entgegenzuwirken, habe man gemeinsam mit dem Historiker Wladislaw Hedeler und dem Editionsphilologen Manfred Neuhaus den zweiten Band der historisch-kritischen Neuausgabe wichtiger Lenin-Werke im Verlag 8. Mai besorgt: »Staat und Revolution«, verfasst von W. I. Lenin im August und September 1917 im Exil.

Am Dienstag abend stellten Külow und Hedeler in der jW-Ladengalerie vor, welche Methoden und Absichten sie bei der Neuausgabe dieses Klassikers des wissenschaftlichen Sozialismus geleitet haben, in dem Lenin nicht nur eine Zusammenfassung der staatstheoretischen Überlegungen von Karl Marx und Friedrich Engels lieferte, sondern sich auch d...