Supermärkte am Pranger

In ihrem am Mittwoch veröffentlichten zweiten »Supermarktcheck« bescheinigt die Entwicklungsorganisation Oxfam der Branche zumindest bescheidene Fortschritte gegenüber dem Vorjahr. Allerdings bewegen sich die großen Ketten in Sachen Achtung der Menschenrechte bei der Produktion ihrer Waren weiterhin auf niedrigem Niveau.

Untersucht wurde die Rolle der Märkte entlang der Lieferkette anhand der Kriterien Transparenz, Rechte der Beschäftigten, Umgang mit Kleinbauern und Frauenrechte. ...