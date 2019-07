Ankara plant Besatzung

Sechs Wochen dauert die jüngste, von heftigen Luftangriffen begleitete Angriffswelle der türkischen Armee auf vermeintliche Stellungen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak bereits an. Offizielles Ziel der »Operation Kralle« im Gebiet Xakurke (türkisch: Hakurk) im gebirgigen Dreiländereck Türkei-Irak-Iran ist es, die Verbindungslinien der Guerilla zwischen ihrem Hauptquartier in den Kandil-Bergen im irakisch-iranischen Grenzgebiet und der Grenze zur Türkei abzuschneiden. An dem Einsatz sind insgesamt 4.000 Soldaten beteiligt.

Immer wieder wurden bei den Luftangriffen auch Zivilisten getötet. Zuletzt starben vor einer Woche drei Dorfbewohner, als zwei Fahrzeuge auf einer Verbindungsstraße im Gebiet Kortek in der Kandil-Region von einem Kampfflugzeug beschossen wurden. Obwohl Kortek außerhalb des von der Guerilla kontrollierten Gebietes liegt, gab die kurdische Regionalregierung in Erbil der PKK die Schuld an der Eskalation der Situation und forde...