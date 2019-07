Vietnam jetzt EU-Partner

Die Sozialistische Republik Viet­nam (SRV) hat nach über dreijährigen Verhandlungen mit der Europäischen Union ein Freihandelsabkommen (EU-Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA-Abkommen) geschlossen. Das Vertragswerk sieht vor, in den kommenden Jahren 99 Prozent der Zölle abzubauen. Bestandteil des Abkommens sind ein sogenanntes Investitionsschutzabkommen und eine Zusage zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. In einer Zeit, da US-Präsident Donald Trump einen risikoreichen internationalen Handelskrieg mit drastischen Einfuhrzöllen entfessele, sei das Abkommen als ein wichtiges Signal »gegen Protektionismus« von weltweiter Bedeutung, so der Tenor internationaler Pressestimmen zum Vertrag.

Die SRV will mit dem Deal ihre Positionen in der kapitalistischen Weltwirtschaft festigen, neue Auslandsinvestitionen erschließen und Zugang zu neuen Absatzmärkten gewinnen. Bereits in den vergangenen Jahren wurde ein Dutzend ähnliche Abkommen geschlossen, nicht oft...