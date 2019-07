Protest gegen Handelsabkommen

Gegen das Handelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur regt sich Protest. Bereits im April wiesen mehr als 600 Wissenschaftler aus Europa und zwei brasilianische Zusammenschlüsse, die gemeinsam mehr als 300 Organisationen Indigener vertreten, in einem offenen Brief an die EU darauf hin, dass das Wachstum der brasilianischen Agrarindustrie mit der stetigen Abholzung des tropischen Regenwaldes verbunden ist. Umweltvereinigungen kritisieren das schon lange. Mit dem Wald geht nicht nur wertvolle Biodiversität verloren. Er ist auch für den Klimaschutz unentbehrlich – und zwar auf globaler wie auf nationaler Ebene. Für Brasilien drohen durch weitere Rodungen Klimaveränderungen, die etwa in Dürrekatastrophen münden könnten. Das Abkommen...