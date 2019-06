IG Metall for Future

Würstchenstände, Eis- und Bierverkäufer, eine Grillbude namens »Knobi Bobby«: Diese doch ziemlich unpolitischen Akteure dominierten am Samstag bei der Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin, zu der die Gewerkschaft IG Metall bundesweit mobilisiert hatte, die Szene. Zwischendrin und eher unauffällig Infostände des »Unteilbar«-Bündnisses, des Naturschutzbundes NABU und von »HU for Future«. Es ging ums »Zusammenhalten«, um Zukunft und Natur. Mehr als 50.000 Menschen waren dem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt. Unter dem Motto »Fairwandel. Nur mit uns« haben die Metaller ein Zeichen für eine soziale, ökologische und demokratische Transformation der Arbeitswelt gesetzt, wie es am Samstag in einer Pressemitteilung der IG Metall hieß. Ob das »Arbeitgeber und Politik«, an die die Gewerkschaft ganz offen appelliert, beeindruckt?

Mitglieder der Gewerkschaftsjugend spielten mit übergroßen Bällen, auf denen »Ausbildungsplätze fairteidigen« stand. Neben großen Quader...