»Konzerne verhandeln auf Gutsherrenart«

Weil dem »Oranien-Späti« in Berlin-Kreuzberg die Zwangsräumung bevorsteht, ruft die Nachbarschaftsinitiative »Bizim Kiez« zum Protest am Donnerstag auf. Wie ist der Stand der Auseinandersetzung mit dem Eigentümer, der Bauwerk Immobilien GmbH?

Zunächst gilt es generell zu verhindern, dass Berlins gewachsene Kieze von einer spekulativen Immobilienwirtschaft ausverkauft werden. In dem Fall des Spätkaufs in der Oranienstraße kritisieren wir, unterstützende Gruppen sowie Nachbarinnen und Nachbarn, dass die Bauwerk Immobilien GmbH bewusst eine Hinhaltetaktik vollzogen hat. Und jetzt will sie plötzlich zwangsräumen.

Dazu muss man wissen: Nur durch Druck von Protesten gab es bereits 2017 Vertragsverhandlungen mit der Familie Tunc, die den Laden betreibt. Allerdings blieben sie ergebnislos. Das Mietverhältnis bestand dennoch weiter. Seither herrschte Funkstille mit dem Eigentümer, die Familie überwies regelmäßig die Miete. Am 18. Juni dann drohte der Gerichtsvollz...