Nach Amtsanmaßung: Regel gelockert

An der Isar in München dürfen sich Frauen »oben ohne« sonnen. Das hat der Stadtrat am Mittwoch einstimmig beschlossen, nachdem es wegen einer Amtsanmaßung männlicher Sicherheitsdienstmitarbeiter zum Eklat gekommen war. Die kräftig gebauten Männer hatten an der Isar Frauen ohne Bikinioberteil zurechtgewiesen und sich dabei nach Augenzeugenberichten einschüchternd verhalten. Entsprechende Fotos veröffentlichte die Münchner Abendzeitung (AZ) am 21. und am 24. Juni online. Andere Frauen sollen sich daraufhin solidarisiert und ebenfalls die Oberteile ausgezogen haben.

Die Maßregelung von Frauen...